Deutsche Nationalmannschaft : Löw kombiniert Anspannung und Spaß: 25 Spieler im Training

Herzogenaurach Mit einer Kombination aus angespannter Arbeit und lockeren Übungen hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach ihr Training am Samstag bestritten.

„Bis zum Auftaktspiel müssen wir jetzt noch an ein paar Sachen schrauben“, hatte Mittelfeld-Organisator Toni Kroos zu den letzten Trainingstagen vor dem ersten Gruppenspiel am Dienstag in München gegen Weltmeister Frankreich gesagt. Am Freitagabend hatten die deutschen Spieler im Home Ground, ihrem EM-Basiscamp, auf großen Bildschirmen das 3:0 der Italiener gegen die Türkei zum EM-Start verfolgt. „Die ganze Mannschaft freut sich darauf, dass es endlich losgeht“, sagte Verteidiger Robin Koch von Leeds United.