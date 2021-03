Nationalmannschaft : Löw legt in DFB-Blase los - Bierhoff lobt Kuntz

Düsseldorf Joachim Löw startet ohne Zwangsjacke ins EM-Jahr. Der scheidende Bundestrainer muss nur noch „das Optimum für den Moment rausholen“. Oliver Bierhoff formuliert indes klare Länderspielziele.

In seinem Wort zum Montag rückte Bierhoff aber lieber die Ziele in den drei eng getakteten Partien gegen Island am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg sowie in Rumänien und gegen Nordmazedonien in den Fokus. „Wir gehen sie mit großer Freude und Elan an und wollen in der WM-Qualifikation direkt vorneweg marschieren.“