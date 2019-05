Bundestrainer : Löw mag Kabinenmusik nicht - Lieber deutsche Schlager

Joachim Löw steht auf deutsche Schlager. Foto: Christian Charisius.

Berlin Fußball-Bundestrainer Joachim Löw mag den Musikgeschmack der heutigen Jugend nicht. In einem Interview der „Bild am Sonntag“ sagte Löw: „Die spielen heute Musik in der Kabine, da muss ich vor die Tür.

Ich höre lieber deutsche Schlager.“