Nationalmannschaft Löw: Nagelsmann muss man „keine großen Ratschläge geben“

Nagelsmann soll nun die Nationalmannschaft nach den Blamagen bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 jeweils mit dem Aus in der Vorrunde sowie der EM dazwischen, als im Achtelfinale Endstation war, wieder aufrichten und zu einer erfolgreichen Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr führen. „Er weiß schon, was so auf ihn zukommt“, meinte Löw: „Welche Wirksamkeit eben auch eine Nationalmannschaft mit sich bringt.“