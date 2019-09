EM-Quali : Löw: Neuer spielt gegen Nordirland - Havertz „ein Kandidat“

Belfast Kapitän Manuel Neuer wird im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland im Tor stehen.

„Manuel wird morgen spielen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw vor der Partie am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast. Vor den Qualifikationspartien gegen die Niederlande am vergangenen Freitag in Hamburg (2:4) und in Nordirland hatte Löw offen gelassen, ob Neuer in beiden Spielen zum Einsatz kommen werde.