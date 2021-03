Nationalmannschaft : Löw nominiert ersten Kader 2021: WM-Quali als EM-Testlauf

Frankfurt/Main Der Start in die neue WM-Qualifikation ist für Joachim Löw ein wichtiger EM-Testlauf. Dabei kann der Bundestrainer nun doch mit seinen England-Legionären planen. Interessant sind einige Personalfragen.

GRÜNES LICHT: Dem England-Quintett drohte zwischenzeitlich wegen der Corona-Bestimmungen nach der Einreise nach Deutschland die Quarantäne. Dann wäre ein Einsatz in den Partien der WM-Qualifikation gegen Island am 25. März und Nordmazedonien am 31. März in Duisburg nicht möglich gewesen. Die Spiele sind der Auftakt der Ausscheidung für die Winter-WM 2022 in Katar.