DFB-Kader : Löw nominiert Neuling Waldschmidt für Start der EM-Saison

Luca Waldschmidt wurde zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Foto: Cezaro De Luca.

Frankfurt/Main Mit „gutem Spirit“ und „richtig Bock“ auf die großen Aufgaben will Joachim Löw trotz des Verletzungsschocks um Leroy Sané erfolgreich in die EM-Saison starten.

Von Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa

Für die schwere Fortsetzung in der Qualifikation gegen die Niederlande und Nordirland holt der Bundestrainer in Luca Waldschmidt gleich den nächsten Perspektivspieler ins Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft.

Der 23 Jahre alte Freiburger ist der einzige Neuling im 22-köpfigen Aufgebot, in das auch Führungsspieler Toni Kroos und Torwart Marc-André ter Stegen nach ihrer Juni-Auszeit zurückkehren. Nach fast einem Jahr Pause erlebt auch Emre Can von Juventus Turin in der kommenden Woche ein DFB-Comeback.

„Man wird sehen, wie die Mannschaft den Faden wieder aufnehmen kann für die beiden Spiele, die wahrscheinlich die wichtigsten sind in diesem Jahr“, sagte Löw vor den richtungsweisenden Partien gegen Erzrivale Niederlande am 6. September in Hamburg und drei Tage später in Belfast gegen den noch unbesiegten Überraschungs-Tabellenführer der Gruppe C aus Nordirland.

Mit zwei weiteren Siegen würde die in drei Spielen bislang dreimal erfolgreiche DFB-Auswahl einen riesigen Schritt Richtung EM-Endrunde machen. „Es ist in der Mannschaft eine große Aufbruchstimmung zu spüren. Es hat ein sehr guter Spirit vorgeherrscht. Da spürt man, dass sie richtig Bock haben, die nächsten Monate und in den nächsten Jahren sehr erfolgreich zu sein“, sagte Löw.

Waldschmidt soll erstmal nur in die Nationalelf „hereinschnuppern“, meinte der Bundestrainer. Übergroße Erwartungen an den Torschützenkönig der Junioren-EM bremste er. „Bei der U21-EM hat er mich auf der Position, wie er sie interpretiert, sehr überzeugt. Wenn er zum Abschluss kommt, hat er eine gute Technik. Er muss schon noch ein paar Dinge lernen. Er muss den nächsten Schritt machen“, sagte Löw.

Waldschmidt kenne er aus Freiburg durchaus gut, erzählte der Bundestrainer. Der Angreifer sei einer, der mit dem Fahrrad zum Training komme. „Mehr geht dann nicht mehr. Das ist ein Traum von jedem Fußballer, der in Erfüllung geht“, sagte Waldschmidt zu seiner Nominierung.

Ein logischer Ersatzmann für den am Kreuzband operierten Sané ist Waldschmidt für Löw noch lange nicht. Unter anderen seien nun Timo Werner oder Julian Brandt in der Offensive gefordert. Die EM-Teilnahme seines Topstürmers Sané plant Löw ohnehin weiter fest ein. „Ich weiß, dass die Operation gut verlaufen ist, dass das Knie insgesamt sehr stabil war und stabil sein wird“, sagte Löw.

Neben Sané fehlen zum Saisonauftakt auch die Profis von Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer und Julian Draxler, wegen Blessuren im überraschend nur 22 Spieler umfassenden Kader. Für Verteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea kommt eine Rückkehr nach seiner Knieoperation noch nicht infrage. Als dritten Torhüter hinter Kapitän Manuel Neuer, der im ersten Spiel gegen die Niederlande für Löw gesetzt ist, gab der Bundestrainer Bernd Leno vom FC Arsenal den Vorzug vor dem Frankfurter Kevin Trapp.

Stefan Kuntz begrüßt die Nominierung von Stürmer Luca Waldschmidt für die A-Nationalmannschaft. „Es ist das schönste Kompliment für die Verbandsarbeit, wenn die Jungs so durchmarschieren“, sagte der Coach der U21-Nationalmannschaft bei einer Pressekonferenz des Senders ProSieben im Stadion von Union Berlin.

Waldschmidt habe wie auch der Schalker Torwart Alexander Nübel sehr von der Spielpraxis auf hohem Niveau bei der U21 profitiert, meinte Kuntz: „Das ist die ideale Entwicklung.“ Der Coach glaubt, dass Waldschmidt im A-Team auch von besseren Mitspielen profitieren wird. „Er ist aber noch kein A-Nationalspieler“, betonte Kuntz, „er ist aber auf einem guten Weg dorthin.“

Waldschmidt hatte sich mit sieben Treffern als Torschützenkönig der U-21-EM im Juni besonders in den Fokus gespielt und auch in den ersten beiden Saisonpartien des SC Freiburg überzeugt. Neben ihm gehören auch die im A-Team schon erprobten Lukas Klostermann und Jonathan Tah als weitere Junioren-Vize-Europameister zum Aufgebot.

Can spielte zuletzt beim ernüchternden 0:3 in der Nations League in den Niederlanden im Oktober 2018 für die Nationalmannschaft. Der Juve-Profi bringe eine „gewisse Robustheit“ mit, die dem Team sonst fehle, erläuterte Löw. Can könnte auch als Backup für den zuletzt angeschlagenen und dennoch nominierten Leon Goretzka agieren. „Er hat nicht den Rhythmus im Moment“, sagte Löw über den Münchner.