DFB-Team : Löw rechnet mit Sané für EM

Freiburg Bundestrainer Joachim Löw plant weiter fest mit dem derzeit verletzten Leroy Sané für die Fußball-EM 2020.

„Ich war mit ihm in Kontakt. Ich weiß, dass die Operation gut verlaufen ist, dass das Knie insgesamt sehr stabil war und stabil sein wird“, sagte Löw nach der Bekanntgabe seines ersten Länderspiel-Kaders für die EM-Saison.

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit den Qualifikationsspielen gegen die Niederlande am 6. September in Hamburg und dem schweren Auswärtsspiel drei Tage später bei den noch ungeschlagenen Nordiren in die Länderspiel-Saison. Mit zwei Siegen würde ein großer Schritt Richtung EM-Endrunde gemacht werden.