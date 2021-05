EM-Aufgebot : Löw: Reus-Absage „grundsätzlich schade“ - Draxler enttäuscht

Frankfurt/Main Marco Reus ist zuletzt in Topform in der Bundesliga. Und bringt sich damit ins Gespräch für die Fußball-EM. Nun aber sagt der Mittelfeldspieler ab und verzichtet.

Ob der 31 Jahre alte Reus in den 26-köpfigen EM-Kader gekommen wäre, wenn er nicht von sich aus verzichtet hätte, ließ Löw offen. „Marco ist ein großartiger Fußballer. Wenn er so spielt wie in den letzten Wochen in Dortmund, ist er für jede Mannschaft ein Gewinn“, bemerkte der 61-Jährige. „Für die Mannschaft ist es schade, weil wir immer die besten Spieler mitnehmen wollen.“