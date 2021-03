WM-Qualifikation : Löw setzt gegen Rumänien auf die Siegerelf des Island-Spiels

Blick in das Stadion vor dem Spiel. Foto: Stefan Constantin/dpa

Bukarest Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im WM-Qualifikationsspiel in Bukarest gegen Rumänien mit der Siegerelf vom 3:0 gegen Island an.

Bundestrainer Joachim Löw kann in der Arena Națională auch die beiden Bayern-Profis Leon Goretzka und Leroy Sané aufstellen, hinter deren Einsatz wegen muskulärer Problemen ein Fragezeichen gestanden hatte.

„Gestern konnten beide voll belasten, sonst wäre ich das Risiko nicht eingegangen“, sagte Löw kurz vor dem Anpfiff bei RTL. „Daher war meine Entscheidung, nochmals die gleiche Mannschaft auflaufen zu lassen“, merkte der Bundestrainer an. Dieselbe Startelf in zwei aufeinanderfolgenden Länderspielen hatte es unter Löw letztmals im Oktober 2016 ebenfalls in der WM-Qualifikation gegen Tschechien (3:0) und Nordirland (2:0) gegeben.