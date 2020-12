Nach dem 0:6 in Spanien : Löw spricht: Themen liegen auf der Hand

Berlin Joachim Löw hat lange geschwiegen. Kurz vor der Auslosung der neuen WM-Qualifikation spricht der Bundestrainer nun auf einer Pressekonferenz. Die Themen liegen nach dem 0:6 in Spanien auf der Hand. Eins ist klar: Seinen Kurs wird er nicht grundsätzlich ändern.

Der für die Nationalmannschaften zuständige DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der statt Löw am Freitag die lange Analyse der sportlichen Leitung vorgestellt hatte, berichtete, er habe einen „nachdenklichen“ Löw gehört, als dieser am vergangenen Montag vor der DFB-Spitze um weiteres Vertrauen in seine Arbeit geworben hatte. „Es ist heftig gewesen, was diese Tage passiert ist“, sagte Bierhoff. „Er kann das aber auch schlucken. Die äußerliche Kritik tut natürlich weh, haut aber in dem Sinne nicht um. Viel mehr hat man Wut bei ihm gesehen.“