Bundestrainer : Löw startet ohne Wehmut in sein letztes Turnier

München Joachim Löw spürt vor dem Start in sein letztes Turnier als Bundestrainer keinen Wehmut.

Die DFB-Auswahl trifft am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in München in ihrem ersten EM-Vorrundenspiel auf Weltmeister Frankreich. „Das Turnier beginnt ja gerade erst und ist noch nicht zu Ende. Wenn es dann so weit ist - hoffentlich erst in ein paar Wochen - kann es natürlich sein, dass ein bisschen Wehmut einkehrt“, sagte Löw. „Aber im Moment bin ich konzentriert und fokussiert auf die Sache.“