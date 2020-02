Zum 60. Geburtstag : Löw stellt „Revival“-Schlagerparty in Aussicht

Berlin Bundestrainer Joachim Löw will seinen 60. Geburtstag wie schon den 50. möglicherweise mit einer Schlagerparty feiern.

„Die Party gibt es aber erst in der zweiten Jahreshälfte, wenn die EM gespielt ist“, sagte Löw im Interview der „Bild am Sonntag“ und „Welt am Sonntag“. „Es kann durchaus sein, dass es ein Revival gibt, mit Dieter Thomas Kuhn, Schlagermusik - und mit Hansi Flick, der am längsten durchhält. Die Party damals hat riesig Spaß gemacht.“