Nationalmannschaft : Löw: Trapp, Rüdiger, Koch und Brandt starten

Leipzig Beim ersten Training des Nationalteams stehen nur acht Spieler in Leipzig auf dem Platz. Gegen Tschechien will der Bundestrainer die Chance zum Testen nutzen. Danach wird voll „auf Sieg“ gespielt.

Der Frankfurter Kevin Trapp steht beim Länderspiel am Mittwoch (20.45/RTL) gegen Tschechien im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Auch die Verteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea und Robin Koch von Leeds United sowie der Dortmunder Offensivspieler Julian Brandt werden in der Startformation stehen. Das gab Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag auf der Pressekonferenz bekannt. Der Coach ließ auch durchblicken, dass der Ex-Freiburger Luca Waldschmidt wohl im Sturm beginnen wird.

Unschlüssig ist Löw noch, ob Ilkay Gündogan von Beginn an auflaufen wird. „Bei Ilkay muss ich es noch sehen, weil er am Sonntagabend bei einem sehr intensiven Spiel auf dem Platz war und Samstag und Dienstag eine Schlüsselposition einnehmen wird“, sagte Löw mit Blick auf Gündogans Einsatz für Manchester City im Topspiel gegen den FC Liverpool (1:1) und die anstehenden deutschen Partien in der Nations League.