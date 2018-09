Löw zur EM-Vergabe: „Gehen mit leichtem Vorsprung rein“

Bundestrainer Joachim Löw sieht gute Chancen für die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 an Deutschland. „Ich glaube, wir gehen mit einem leichten Vorsprung in die nächste Woche“, sagte Löw in einem ZDF-Beitrag mit Bezug auf den Ausrichter-Zweikampf mit der Türkei. dpa

„Ich glaube, dass Deutschland eine sehr gute, umfangreiche, seriöse, aber auch kreative Bewerbung vorgelegt hat. Wir haben im Verband sehr lange daran gearbeitet.“ Die Vorbewertung sei positiv gewesen. „Daher sind wir voller Hoffnung.“

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union kürt den übernächsten EM-Ausrichter am Donnerstag in Nyon. In ihrem Evaluationsbericht hatte die UEFA die deutsche Bewerbung insgesamt besser bewertet und besonders die Menschenrechtslage in der Türkei als Manko benannt.

Löw geht nicht davon aus, dass die Diskussion um den Rücktritt von Nationalspieler Mesut Özil negative Auswirkungen auf die Entscheidung haben könnte. Ob er auch bei einem möglichen Zuschlag für Deutschland in sechs Jahren noch Bundestrainer sein werde, wollte der 58 Jahre alte Weltmeister-Trainer von 2014 nicht sagen. „Soweit vorausdenken möchte ich nicht“, meinte er. Er räumte aber ein, dass ein Turnier im eigenen Land „das Schönste ist, ob für Trainer oder Spieler oder den Verband“. Löw erinnerte an die WM 2006 in Deutschland. Diese habe eine Stimmung und eine Wirkung im Land erzeugt. „Das war der Beginn von der guten Zeit im deutschen Fußball.“

