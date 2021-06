EM-Vorbereitung : Löws Dreierketten-Plädoyer vor der EM-Generalprobe

Bundestrainer Joachim Löw beobachtet das letzte Training in Seefeld. Foto: Federico Gambarini/dpa

Seefeld Das Trainingscamp des Nationalteams in der Tiroler Höhenluft ist vorbei. Jetzt muss auch der letzte Probelauf gegen Lettland sitzen. Der Bundestrainer verteidigt offensiv sein EM-System. Neuer feiert ein großes Jubiläum. Ein Bayern-Kollege verpasst den Turnierstart.

Nach einer letzten, kurzen Übungseinheit pfiff Joachim Löw das Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft in den Tiroler Bergen ab.

Aber noch vor der Abreise aus Seefeld hob der Bundestrainer zu einem flammenden Plädoyer für sein so kontrovers diskutiertes EM-System mit der Abwehr-Dreierkette an.

Als Pendant zu Robin Gosens links könnte schon am Montag (20.45 Uhr/RTL) beim letzten Test vor dem Frankreich-Ernstfall in Düsseldorf gegen Lettland Joshua Kimmich wieder rechts auflaufen. Oder Löw realisiert das Experiment mit dem Gladbacher Jonas Hofmann. „Jonas ist eine Variante für die Außenbahn. Wir versuchen das mal“, sagte er. Turnierneuling Hofmann hat die Rolle in Seefeld intensiv geübt.