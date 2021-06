Fußball-Europameisterschaft : Löws EM-Elf steht praktisch - Große Lahm-Frage bei Kimmich

Düsseldorf 7:1. Wie im Jahrhundertspiel gegen Brasilien. Aber titelreif ist Löws auf den letzten Drücker komponierte EM-Elf damit noch lange nicht. Im fränkischen Turnierquartier muss nun das Feintuning gelingen.

Mahnend und warnend schaltete der voll fokussierte Chefcoach in den Frankreich-Modus um. „Wir brauchen eine Topleistung, wenn wir eine Chance haben wollen“, sagte Löw in der ARD ebenso energisch wie eindringlich zum Hammerauftakt gegen den Fußball-Weltmeister.

Löws klare Ansage für die Tage im abgeschiedenen „Home Ground“ in Herzogenaurach bis zum ersten Turnier-Ernstfall am 15. Juni vor 14.000 nun in EM-Stimmung versetzte Fans in der Münchner Arena lautete vielmehr: „Jetzt fängt die Arbeit nochmal richtig an!“ Lettland ist nicht Frankreich. Und ein 7:1 gegen Lettland kann beileibe keine Titelbotschaft sein wie das märchenhafte 7:1 im Jahrhundertspiel gegen Brasilien 2014 in Belo Horizonte, beim damals vorletzten Schritt zum WM-Triumph. Auch wenn Teamsprecher Thomas Müller nach seinem Tor-Comeback gegen unbedarfte Letten launig bemerkte: „Wir haben uns bis Mitte Juli den Kalender freigehalten.“