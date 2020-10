Nationalmannschaft : Löws EM-Plan bleibt: „Konzentrieren uns auf unsere Idee“

Köln Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Weg mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erneut gegen die Kritiker verteidigt.

„Würden wir machen, was die Kritiker sagen, würde ich nur noch hin- und herspringen und hätte kein Zeit mehr für die wesentliche Arbeit“, sagte Löw in der ARD vor dem Spiel in der Nations League gegen die Schweiz. „Wir konzentrieren uns auf unsere Idee.“