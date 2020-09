Nations League : Löws Oktober-Plan soll endlich Sieg bringen

Basel Die ganz spezielle Länderspielwoche löst beim Bundestrainer „gemischte Gefühle“ aus. Ansätze für erfolgversprechende Leistungen sind da, die Ergebnisse stimmen noch nicht. Im Oktober sollen mit den Rückkehrern um Kapitän Neuer endlich wieder Erfolgserlebnisse her.

„Beide Spiele waren mit Licht und Schatten, mit guten Ansätzen, aber natürlich beide Spiele auch mit Fehlern“, erklärte Joachim Löw vor der Abfahrt in der Nacht zum Montag zu den beiden 1:1-Spielen gegen Spanien und die Schweiz. „Die Gefühle sind gemischt“, verriet der Weltmeistercoach von 2014: „Natürlich will man die Spiele gewinnen.“ Er könne aus den Nations-League-Begegnungen aber auch „gute Erkenntnisse“ mitnehmen für die Mission EM-Titel 2021, ergänzte der 60-Jährige.

Im St. Jakob-Park von Basel, von Fußballfans auch „Joggeli“ genannt, hatte das DFB-Team wie schon drei Tage zuvor in Stuttgart gegen Spanien einen 1:0-Vorsprung verspielt. Somit wartet es auch nach sechs Partien in der Nations League weiter auf den ersten Sieg. Mit nur zwei Punkten nach zwei Spielen droht in dem Wettbewerb wie schon bei der Erstauflage vor zwei Jahren ein Absturz. „Ich bin auch ein bisschen angepisst“, bemerkte Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan.

Löw sieht darin auf dem komplizierten Weg zur Europameisterschaft, die aufgrund der Corona-Pandemie in den Sommer 2021 verschoben wurde, nur eine von noch vielen Aufgaben. Grund zur Panik sieht er indes nicht. „Ansätze waren gute da, aber natürlich wollen wir im Oktober gewinnen“, sagte der Bundestrainer. Dann geht es in der noch immer vor allem bei den Fans umstrittenen Nations League in der Ukraine und in Köln wieder gegen die Schweiz weiter.