Fußball-WM 2014 Löws Titel-Erinnerungen: „Immer Teil unserer Leben“

„Ich war an diesem Abend sehr stolz auf die Mannschaft und auf meine Spieler - fast noch mehr als auf das Sportliche darauf, wie sie sich in der Stunde des Sieges gegeben haben“, schrieb Löw. Er erinnerte noch einmal daran, wie er seine Mannschaft nach der 5:0-Führung zur Pause ermahnt habe, seriös weiterzuspielen und der großen Fußball-Nation Brasilien den nötigen Respekt zu erweisen. „Wenn einer anfängt, den Gegner lächerlich zu machen und uns damit in Schwierigkeiten bringt, dann spielt er das Finale nicht. Egal, wer das ist“, habe er seinen Spielern in der Kabine gesagt. Er habe sich auch daran erinnert, wie die deutsche Elf acht Jahre zuvor selbst im Halbfinale einer Heim-WM gescheitert war.