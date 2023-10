Fußball-Nationalmannschaft „Man merkt den Tatendrang“: Nagelsmann weckt neue Power

Tatendrang und Motivation von Nagelsmann waren auf dem von einem Wald umgebenen Trainingsplatz in Foxborough auch zu hören. Ständig gab er klare Anweisungen an die Spieler bei den Übungsformen. Der 36-Jährige eröffnete selbst immer wieder die Passstafetten, mit denen die DFB-Auswahl ihre Gegner künftig endlich wieder dominieren soll. Passivität, Zweifel, Konfusion, all das will Nagelsmann vertreiben. Der riesige Schriftzug „Revolution“ auf dem Dach des Trainingsquartiers des gleichnamigen Teams der Major League Soccer aus New England, der die deutsche Nationalmannschaft beherbergt, wirkt wie ein Omen.