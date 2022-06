Nations League : Mancini will Italien-Elf gegen DFB-Team neu aufstellen

Baut Italiens Elf gegen Deutschland um: Roberto Mancini. Foto: Frank Augstein/AP/dpa

Florenz Für das Spiel in der Nations League gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will Italiens Trainer Roberto Mancini seine Mannschaft neu aufstellen.

„Viele sind gegangen, weil sie sich auch physisch erholen mussten. Sie waren nicht in der Verfassung, vier Partien zu spielen“, sagte der Coach des Europameisters. „Wir nehmen mehr Risiko auf uns, weil wir offensichtlich viel verändern“, erklärte der 57-Jährige. Italien empfängt am Samstag (20.45 Uhr/RTL) die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick in Bologna.

Als Mittel gegen das DFB-Team sieht Mancini nur eine Möglichkeit: „Das Wichtigste wäre, gut zu verteidigen und besser anzugreifen“, sagte er. Italien treffe auf „eine der stärksten Mannschaften“ die schnell, technisch und mit Druck spiele und zu 100 Prozent ausgereift sei. „Es wird nicht einfach, aber wir versuchen es“, versprach er.

Die Italiener mussten am Mittwoch in London eine 0:3-Niederlage in der sogenannten Finalissima gegen Argentinien um Top-Star Lionel Messi hinnehmen. „Sicherlich war Argentinien besser als wir“, resümierte Mancini. Ihm zufolge wirkten sich die Abgänge seit dem EM-Sieg im Juli 2021 und Verletzungen auf das Spiel aus. Auch Kapitän und Abwehrgarant Giorgio Chiellini habe sich von den Azzurri verabschiedet.

Schon am 24. März patzte Italien im Playoff der Qualifikation für die WM in Katar in diesem Jahr. In Palermo verlor das Team mit 0:1 gegen Nordmazedonien und verpasste die WM. Mancinis Zukunft schien danach ungewiss. „Ich spüre das Vertrauen“, erklärte er.

Mancini tut sich beim Umbau der Squadra Azzurra schwer damit, neue Spieler zu finden. „Das macht uns Sorge“, gab er zu. So gebe es in Italien derzeit keine Stürmer. All die jungen Spieler kickten in der Serie B und hätten keine internationale Erfahrung: „Die Hoffnung ist, dass diejenigen in der Serie B schnell die Serie A erreichen können.“

