Nationalmannschaft Mann im Hintergrund: Keine Groß-Spitzen gegen Kimmich

Weit häufiger als ein paar Mal gesehen hat Groß den türkischen Nationalspieler Hakan Calhanoglu. Beide kommen aus Mannheim, spielten in jungen Jahren für den Karlsruher SC, wohnten in einer Fußballer-WG. Groß' Vater war der Jugendtrainer Calhanoglus. „Es war eine super Zeit“, sagte der viermalige Nationalspieler vor dem möglichen Wiedersehen in Berlin.