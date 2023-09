Nationalmannschaft Matarazzo über Nagelsmann: Sehr intelligent, sehr ehrgeizig

Matarazzo war in der Saison 2018/19 Assistent des heute 36-Jährigen, der beim DFB die Nachfolge von Hansi Flick übernehmen soll. Laut „Bild“ und „Kicker“ gibt es zwischen Verband und Nagelsmann bereits eine Einigung. Am Freitag stehen beim DFB, der bisher nur erste persönliche Gespräche bestätigt hat, Gremiensitzungen in Frankfurt an. Dann könnte die Personalie bereits verkündet werden.