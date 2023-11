Nationalmannschaft Matarazzo und Rose stärken Nagelsmann den Rücken

Nagelsmann war in den vergangenen Tagen nach den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) sowie in Österreich (0:2) kritisiert worden. Dabei ging es nicht nur um die Resultate, sondern auch um die oft komplexe Herangehensweise des ehemaligen Bayern-Trainers. „Julian kommuniziert gut seinen Weg. Die Kommunikation ist eine seiner größten Stärken. Ich kann es alles nachvollziehen, was er macht“, sagte Matarazzo. Nagelsmann und die DFB-Elf haben erst im März wieder Testspiele. Am 14. Juni beginnt dann mit dem Eröffnungsspiel in München die Heim-Europameisterschaft.