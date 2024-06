Fußball-EM Matthäus: Auch Journalisten sollten DFB-Team unterstützen

Matthäus lobte die verbesserte Außendarstellung des DFB-Teams im Vergleich zur WM 2022 in Katar. „Nagelsmann hat einen Punkt gemacht, Rudi Völler auch. Das gefällt mir. Während der WM in Katar hat man keine Punkte gemacht, sondern alles hat sich in die Länge gezogen wie ein Kaugummi. Genau das sollten wir vermeiden, sonst geht alles wieder los wie früher“, sagte er. Im Eröffnungsspiel in München trifft das DFB-Team am Freitag (21.00 Uhr/ZDF/MagentaTV) auf Schottland.