Nationalmannschaft Matthäus befürwortet Flick-Aus - Klopp als Wunschkandidat

Flick war einen Tag nach dem 1:4 seiner Elf in Wolfsburg gegen Japan und nach zuletzt 17 Länderspielen mit nur vier Siegen entlassen worden. Wer seine Nachfolge antreten und den viermaligen Weltmeister in neun Monaten bei der Heim-WM coachen soll, ist noch offen. Im Duell mit Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) werden DFB-Sportdirektor Rudi Völler, U20-Trainer Hannes Wolf und Sandro Wagner das Team einmalig betreuen. „Rudi kann man nur Glück wünschen, nicht nur für das Spiel gegen Frankreich. Hoffentlich geht ein Ruck durch die Mannschaft“, sagte Matthäus voller Hoffnung auf einen positiven Effekt der Trainerentlastung. „Rudi wäre für mich die Lösung Nummer 1 bis zur Europameisterschaft. Er ist von der Außendarstellung einer, dem ich es zutrauen würde.“