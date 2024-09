Fußball-Nationalmannschaft Matthäus lobt Nagelsmann: „Mannschaft fühlt sich frei“

„Ich hoffe, dass wir wieder auf dem Weg sind, auf dem wir auch schon mal 2014 waren, 1990 und früher“, sagte Fußball-Experte Matthäus bei einem Sponsoren-Termin (Interwetten) am Tag vor der nächsten Nations-League-Partie der DFB-Auswahl am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande. Solche Spiele wie das 5:0 gegen Ungarn begeisterten das Publikum. Und gerade auch die jungen Fans im Nachwuchsbereich würden „die Deutschlands-Trikots wieder mit Stolz tragen“.