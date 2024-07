Rücktritt aus Nationalelf Matthäus: Müller soll Zeit bei Bayern jetzt genießen

Müller hatte zuvor in einem Video in den sozialen Netzwerken seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft verkündet. Seinen letzten Einsatz hatte er beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM am 5. Juli gegen Spanien. Sein größter Erfolg mit dem DFB-Team war der Gewinn der WM 2014 in Brasilien. Der Vertrag des Offensivspielers beim FC Bayern München läuft noch bis zum 30. Juni 2025.