Nationalmannschaft Matthäus schwärmt: DFB-Elf „muss“ Europameister werden

Besonders begeistert war Matthäus von Rückkehrer Toni Kroos, der beim 2:0 in Lyon herausstach. „Toni Kroos ist bei Real Madrid unverzichtbar in der Mannschaft von Ancelotti. Julian Nagelsmann hat ihn von Anfang an so positioniert, dass er der Leader ist. Er gibt den Rhythmus an und versucht, die Abwehr zu stabilisieren. Es ist wie beim Schachspiel: Kein Zug, der unnötig ist. Ich habe sehr viele Pässe ins Offensivfeld gesehen, das zeichnet ihn dann aus“, sagte Matthäus über Kroos.