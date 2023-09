Nationalmannschaft Matthäus sieht HSV-Stürmer Glatzel nicht in DFB-Elf

Der frühere ZDF-Sportreporter Béla Réthy hatte vor Kurzem gesagt, dass der 29-jährige Glatzel jemand für die DFB-Auswahl sei. Auch HSV-Coach Tim Walter befürwortete das „natürlich, auch wenn er in der 2. Liga spielt. Er macht seine Tore und seine Entwicklung ist stetig bergauf“, sagte der Trainer des Hamburger SV. Glatzel hat in den bisherigen sechs Zweitliga-Spielen viermal getroffen, in den letzten drei Spielen allerdings nicht. In bislang insgesamt 85 Liga-Spielen für den HSV traf Glatzel bereits 51 Mal.