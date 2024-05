Nationalmannschaft Matthäus über DFB-Team: „Kann neue Ära entstehen“

„Es kann tatsächlich eine neue Ära entstehen, weil unsere Mannschaft so viel Potenzial hat und so viele gute junge Spieler, die erst am Anfang ihrer Karrieren stehen. Es war ein wichtiges Signal von Julian Nagelsmann, dass er bis zur WM 2026 bleibt. Und warum sollten wir dann nicht Weltmeister werden können?“, sagte Matthäus der „Bild“-Zeitung.