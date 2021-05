Dauerstreit im Verband : Matthäus zu DFB-Krise: „Da muss ausgemistet werden“

Lothar Matthäus fordert einen kompletten Neuanfang an der Spitze des Deutschen Fußball Bundes. Foto: Andreas Gora/dpa

München Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat erneut einen kompletten Neuanfang in der Führung des Deutschen Fußball-Bundes gefordert.

„Da muss ausgemistet werden“, sagte der 60-Jährige dem TV-Sender Sky mit Blick auf den Dauerstreit in der DFB-Spitze um Präsident Fritz Keller. Die Chefs der Regional- und Landesverbände des DFB hatten am Freitagabend eine Amtsenthebung von Keller gefordert. Auch Generalsekretär Friedrich Curtius, Vizepräsident Rainer Koch und Schatzmeister Stefan Osnabrügge stehen in der Kritik. „Sie haben den Fußball beschmutzt“, sagte Matthäus.