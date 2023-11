Nationalmannschaft Maximum an Emotionen: Nagelsmanns Heimdebüt am Sehnsuchtsort

Wenige Stunden nach der Landung am BER südöstlich der Stadt ging es am Freitag zur ersten Inspektion in die Final-Arena. Abschlusstraining und letzter Feinschliff. Schon an drei Übungstagen auf dem DFB-Campus in Frankfurt hatte Nagelsmann sein November-Motto verdeutlicht. Die Nationalmannschaft muss nach dem Mutmacher-Start mit neuem Chefcoach in den USA im Oktober jetzt auch die notwendige Turnier-Stabilität bekommen.