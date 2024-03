Nationalmannschaft Mbappé kennt ihn jetzt: Andrich will „Groove reinbekommen“

„Er ist ein sehr ruhiger Kompagnon, der seine Autorität zeigt“, sagte Andrich über den Weltstar als Nebenmann. „Das sah gar nicht so verkehrt aus mit uns beiden“, kommentierte er den gelungenen Auftritt beim 2:0 in Frankreich. Nun soll eine Fortsetzung in der neuen defensiven Mittelfeld-Schaltstelle gegen die Niederlande am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt folgen. Und natürlich bei der Heim-EM im Sommer.