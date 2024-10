Fußball-Bundesliga Medien: Adeyemi fehlt Borussia Dortmund wochenlang

Karim Adeyemi wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund offenbar mehrere Wochen fehlen. Wie die „Bild“ am Donnerstag berichtete, hat sich der 22-Jährige beim 7:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Adeyemi hatte am Dienstagabend mit drei Treffern in der ersten Halbzeit überragt, musste kurz nach der Pause aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Laut des Berichts wird der Angreifer drei bis vier Wochen ausfallen.