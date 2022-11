Nationalmannschaft : Medien: Reus verpasst nächste WM - Spannung um Götze

Frankfurt/Main Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus bleibt offensichtlich der Turnier-Pechvogel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Der 33 Jahre alte Offensivspieler wird nach Informationen von Sky und Sport1 nicht zum 26-köpfigen DFB-Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar gehören, das Bundestrainer Hansi Flick heute um 12.00 Uhr in Frankfurt am Main bekannt geben wird.