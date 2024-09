Fußball-Nationalmannschaft Mehr als Fußball: Die letzten sechs Oranje-Prüfungen

Zudem: WM 1978, EM 1980, EM 1988, EM 1992, EM 2004, EM 2012. Es gab so viele Duelle der großen Emotionen. Vor der Partie in der Nations League heute (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam zeigt auch ein Rückblick auf die jüngere Fußball-Geschichte die Brisanz.