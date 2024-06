Nationalmannschaft Mertesacker: Deutschland kommt ins EM-Halbfinale

Von großer Bedeutung seien die Auftritte in der Gruppenphase am 14. Juni in München gegen Schottland, fünf Tage später in Stuttgart gegen Ungarn sowie am 23. Juni in Frankfurt/Main gegen die Schweiz. „In der Gruppenphase haben wir eine sehr gute Chance aufs Weiterkommen. Das wird ein wichtiger Schritt für das Team sein“, sagte Mertesacker. „Diese Gruppe überstehen und dann die Stimmung im Land mitnehmen und an diesen Erlebnissen auch wachsen. Wir werden die Gruppenphase brauchen, um wirklich alle hinter uns zu bekommen, damit das ein erfolgreicher Sommer werden kann.“