Vierte Auflage beginnt Modus, Favoriten, Sender: Wissenswertes zur Nations League

Mit dem Nations-League-Heimspiel gegen Ungarn beginnt für die Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf die neue Länderspiel-Saison. Andere Teams starten schon am Donnerstag in die vierte Auflage der europäischen Nationen-Liga - darunter Titelverteidiger und Europameister Spanien, der in Serbien antritt. Hier gibt es vor dem Auftakt Antworten auf die wichtigsten Fragen.