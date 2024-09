Fußball-Nationalmannschaft Möller fordert Kimmich-Rückkehr ins Mittelfeld

Ex-Nationalspieler Andreas Möller will den neuen Kapitän Joshua Kimmich in der DFB-Auswahl künftig nicht mehr als Rechtsverteidiger sehen. Kimmich „sollte wieder zurückkehren auf die Sechser- oder Achterposition, wo er in der Vergangenheit bei zahlreichen Triumphen mit dem FC Bayern seine Klasse bewiesen hat“, schrieb Möller in einer Kolumne für den „Kicker“.