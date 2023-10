DFB-Junioren Moukokos beeindruckende U21-Quote - „Weiß, wo das Tor steht“

Bei Borussia Dortmund erlebt der zweimalige A-Nationalspieler dennoch eine enttäuschende Saison. In allen Wettbewerben stehen für ihn erst sechs Joker-Einsätze in der Statistik, ein Tor gelang ihm nur im DFB-Pokal beim 6:1 gegen Schott Mainz. In der U21 trifft der Torjäger dagegen in fast jedem Spiel, kommt nun auf eine beeindruckende Quote von elf Treffern in neun Partien. „Die Jungs suchen mich im Strafraum immer, ich bekomme die Bälle, die ich brauche. Der Stürmer muss die Tore machen, das habe ich heute erledigt“, sagte Moukoko.