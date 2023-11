U-21 Nationalmannschaft Moukokos U21-Flow soll wieder helfen - Nächste Hausnummer?

Beim 3:0 zum Auftakt im Kosovo traf Moukoko doppelt, beim 3:2 in Bulgarien bejubelte er einen Dreierpack. In den EM-Qualifikationsspielen am Freitag in Paderborn (18 Uhr ProSiebenMaxx) gegen Estland und vier Tage später in Essen gegen Gruppen-Tabellenführer Polen soll es nach DFB-Wünschen so weitergehen. „Ich hoffe, dass er die Eindrücke, die wir beim letzten Mal hatten plus die Eindrücke, die mir vom Verein geschildert wurden, umsetzen kann“, sagte Di Salvo.