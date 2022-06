Nationalmannschaft : Müller die Konstante im Flick-System - aber nicht der „Papa“

Herzogenaurach Bundestrainer Hansi Flick setzt auch in dieser Länderspielphase voll auf Thomas Müller. Der Bayern-Profi ist aus der DFB-Auswahl nicht wegzudenken. Auch neben dem Platz.

Erst gegen Ende der Ausführungen von Hansi Flick vor dem schweren Spiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Ungarn wartete der 32-Jährige hinter der großen, schwarzen Trennwand im Raum „Feel 3“ in Herzogenaurach - da hatte Flick längst deutlich gemacht, wie wichtig Müller für die Fußball-Nationalmannschaft wieder ist. „Er hat eine enorme Qualität“, sagte der Bundestrainer. Auf und neben dem Platz.

Unberechenbarkeit als Stärke

Die Rolle des Bayern-Profis in Flicks entstehendem WM-System ist klar definiert. Der staksig wirkende Offensivspieler sorgt wie auch beim deutschen Rekordmeister für die Spielzüge, mit denen kein Gegner rechnet. „Ich versuche, mich relativ logisch zu positionieren und logisch zu laufen“, sagte Müller, der, wenn es mal nicht läuft wie beim 1:1 am vergangenen Samstag in Italien, mitunter fehl am Platz wirkt. In der gemeinsamen Zeit in München hatten Flick und Müller aber alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. „Er ist ein Spieler, der jeder Mannschaft guttut“, sagte Flick.