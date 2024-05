Nationalmannschaft Müller vor Heim-EM: „Ich bin noch nicht am Abtreten“

Thomas Müller beschäftigt sich vor seinem vierten EM-Turnier noch nicht mit einem Karriereende als Fußball-Nationalmannschaft. „Ich bin jetzt noch nicht am Abtreten, sondern denke an die Aufgaben, die vor uns liegen. Alles andere wird man dann sehen“, sagte der 34 Jahre alte Profi des FC Bayern München im Trainingslager der DFB-Auswahl in Blankenhain.