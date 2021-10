Nationalmannschaft : Müller zündet als Joker: „Kleine Explosion“ beim Siegtor

Hamburg Sein 40. Länderspieltor erzielt Thomas Müller beim „zuckersüßen Kurz-Comeback“ im DFB-Team in ungewohnter Rolle. Es entspringt einer Münchner Koproduktion. Der Matchwinner lobt das Hamburger Publikum.

Beim FC Bayern ist es Müller gewohnt, von Anfang an zu spielen. Am Freitagabend aber musste er sich in Hamburg lange gedulden, bis er auf den Rasen durfte. In der 81. Minute tauchte er dann im richtigen Moment am richtigen Ort auf. Geschickt schlich er sich beim Eckball von Joshua Kimmich, den Leon Goretzka ideal mit dem Kopf verlängerte, von allen rumänischen Gegenspielern weg. So konnte er die komplett bayerische Torproduktion erfolgreich vollenden. „Leon trifft ihn perfekt auf den zweiten Pfosten, dann habe ich ihn reingedrückt - war geil“, schilderte Müller sein 40. Tor im 107. Länderspiel.