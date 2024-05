Nationalmannschaft Musiala und Sané: Alarmierende Nachrichten für Nagelsmann

Die beiden körperlich angeschlagenen Offensivakteure werden in den letzten zwei Saisonspielen des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim nicht mehr zum Einsatz kommen. Dazu sei Angreifer Serge Gnabry nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel in München „sowieso raus“, sagte Tuchel am Samstag. „Das wird supereng bei Serge für die Europameisterschaft.“ Die beginnt für das DFB-Team am 14. Juni in München mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland.