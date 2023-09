Nationalmannschaft Nach DFB-Blamage: Kimmich und Müller zweifeln an Qualität

Die Bayern-Profis Joshua Kimmich und Thomas Müller haben nach dem nächsten Länderspiel-Desaster gegen Japan den Ist-Zustand der Nationalmannschaft schonungslos benannt. „Wenn man so oft und über so einen langen Zeitraum die Qualität nicht auf den Platz bringt, müssen wir uns auch fragen, ob wir wirklich überall Topqualität haben“, sagte der 28 Jahre alte Kimmich nach dem 1:4 in Wolfsburg.