Nationalmannschaft : Nach Fußverletzung: Gosens zu Untersuchungen nach Stuttgart

Verletzte sich gegen Liechtenstein am Fuß: Robin Gosens. Foto: Sven Hoppe/dpa

St. Gallen/Stuttgart Fußball-Nationalspieler Robin Gosens muss sich nach seiner im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein zugezogenen Fußverletzung weiteren Untersuchungen unterziehen.

Der 27-Jährige reiste am Freitagmorgen noch vor der Mannschaft aus St. Gallen zurück nach Stuttgart, wo einen Tag nach dem 2:0 die endgültige Diagnose über die Schwere der Blessur am linken Fuß festgestellt werden soll.

Ein Einsatz des linken Außenverteidigers von Atalanta Bergamo im nächsten Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an diesem Sonntag in Stuttgart gegen Armenien ist unwahrscheinlich.

Gosens war beim Premierensieg von Bundestrainer Hansi Flick in der Endphase umgeknickt und mit seinem Körpergewicht auf den Fuß gefallen. „Er hat Probleme gehabt im Sprunggelenk oder Mittelfuß. Er hat große Schmerzen gehabt“, berichtete Flick. Laut Flick wurde Gosens noch am Abend in St. Gallen zu einer ersten Röntgenuntersuchung gebracht.