U21-Nationalmannschaft : Nach Kuntz-Abgang: DFB will übriges Trainerteam halten

Nach Kuntz-Abgang: DFB will übriges Trainerteam halten

Der sportliche Leiter Nationalmannschaften, Joti Chatzialexiou, will das U21-Trainerteam halten. Foto: Arne Dedert/dpa

Istanbul Nach dem Wechsel von Stefan Kuntz in die Türkei möchte der Deutsche Fußball-Bund das verbleibende Trainerteam der deutschen U21-Auswahl nicht ebenfalls ziehen lassen.

„Wir tun alles dafür, das übrige Trainerteam der U21, das in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet hat, beim DFB zu halten und sind guter Dinge, dass uns das gelingt“, sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, dem „Kicker“.

Der bisherige U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz wird am Montag in Istanbul einen Vertrag als türkischer Nationaltrainer und Nachfolger von Senol Günes unterschreiben. Der DFB hatte am Freitag mit der Freigabe-Ankündigung für den ursprünglich bis Juli 2023 gebundenen Kuntz grünes Licht gegeben.